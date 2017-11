Das Luzerner Quartett Granular (f.k.a. Augustine’s Suspenders) ist nach 2014 mit einem zweiten Debut zurück. Mit dem Namenswechsel ging auch ein sanfter Stilwechsel einher. Wo früher die Augustine’s Suspernders noch «ungeschliffen» indie-poppig waren, tönen sie nun als Granular ausgereift und bereit. Das Zweit-Debut «XI» kommt weiterhin sehr poppig und eindeutig beeinflusst durch Genre-Grössen wie Tender, Her, Liss oder alte Vorbilder wie Balthazar daher. Aber die Band hat sich in dieser nun etwas moderneren Genre-Ecke neu gefunden. Ihr Album kommt Anfangs Dezember. Diese Woche schafft es Granular auf die 1 des Gassenhauer!

1. Granular – Ewe



2. Marie Hanreti



3. Carry Me Leroy Francis



4. 3 Eidgenosseweg (Prod. by Michael Joller) Soldi



5. Little Dark Age MGMT



6. Everest Klangstof



7. Money Leisure



8. Negative Monumental Men



9. Carry On Daphni



10. Yume (feat. Pronto) Ali



11. Woman On The Run Len Sander

12. Deadly Valentine Charlotte Gainsbourg



13. I Know Bayonne



14. I Don’t Know feat. Samuel T. Herring BADBADNOTGOOD



15. Reptile Moodoïd



16. Keep you close Knox Fortune



17. Istanbul Is Sleepy (ft. Anton Newcombe) The Limiñanas



18. Like A River (Ft. Bakar) Shy Luv



19. I Believe feat. JMSN RSX GOLD



20. Biggest Curse (ft. Moonchild S) Original Swimming Party



21. Leech The Cactus Channel



22. Palace Bus Vipers



23. Sleeping And Falling Jonti



24. Oom Sha La La Haley Heynderickx



25. Brother Tuska



Wartepositionen

1. Dachs – DüDaDo



2. Whitney – You And Me



3. Lindstrøm: Bungl (Like A Ghost) (feat. Jenny Hval)



4. Charlotte & Magon – Always A Secret



5. KOKOKO! – Likolo