Das Luzerner Quartett Granular (f.k.a. Augustine’s Suspenders) ist nach 2014 mit einem zweiten Debut zurück. Mit dem Namenswechsel ging auch ein sanfter Stilwechsel einher. Wo früher die Augustine’s Suspernders noch «ungeschliffen» indie-poppig waren, tönen sie nun als Granular ausgereift und bereit. Das Zweit-Debut «XI» kommt weiterhin sehr poppig und eindeutig beeinflusst durch Genre-Grössen wie Tender, Her, Liss oder alte Vorbilder wie Balthazar daher. Aber die Band hat sich in dieser nun etwas moderneren Genre-Ecke neu gefunden. Ihr Album kommt Anfangs Dezember. Diese Woche schafft es Granular auf die 1 des Gassenhauer!

1. Ewe Granular



2. Likolo KOKOKO!



3. Navigate Monumental Men



4. Marie Hanreti



5. Little Dark Age MGMT



6. I Know Bayonne



7. DüDaDo Dachs



8. Tokin The Night Away Montero



9. Bungl (Like A Ghost) (feat. Jenny Hval) Lindstrøm



10. You And Me Whitney



11. Morning Yawn Febueder



12. Janet Jackson Mavi Phoenix



13. Reptile Moodoïd



14. Future Autobahn



15. Kim Joy Again



16. I Don’t Know feat. Samuel T. Herring BADBADNOTGOOD



17. Money Leisure



18. Carry Me Leroy Francis



19. Biggest Curse (ft. Moonchild S) Original Swimming Party



20. Woman On The Run Len Sander

21. I Believe feat. JMSN RSX GOLD



22. Always A Secret Charlotte & Magon



23. Yume (feat. Pronto) Ali



24. Everest Klangstof



25. Leech The Cactus Channel



Wartepositionen

1. Visions in Clouds – Rain Song



2. TEN FÉ – Single, No Return



3. The Limiñanas – Shadow People



4. Leyya – Drumsolo



5. Tame Impala – List Of People (To Try And Forget About)

(3FACH Exclusive)