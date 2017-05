Yser – Happy Tune: Yser (sprich «Aiser») die Luzerner Jungs Jeremy Siegrist (Gesang, Gitarre), Nick Furrer (Schlagzeug, Gesang) und Gregory Schärer (Bass, Hammond Orgel) sind zurück um Vollgas zu geben. Am 11. Mai durfte man ihr neustes Schaffen ihm Rahmen eines Konzerts im Südpol bestaunen. Vor dem Konzert hatten sich die drei Multiinstrumentalisten im Südpol Club für intensive Proben und Schaffen an neuem Material verkrochen. Schon Ende April erschien ihre zweite EP «Four».

Am Konzertabend im Südpol, wie auch auf der neuen EP hören wir viel Experimentierfreude gepaart mit altbekannten und geliebten Gitarrenriffs und Bassläufen, wie wir sie etwa von Jeremy und Nicks Vorgängerband «Alvin Zealot» oder Nicks Soloprojekt «Haubi Songs» her kennen und lieben.

«Happy Tune» Track Nr. 1 auf der neuen EP ab letzter Woche im Gassenhauer und ab nächster Woche als Tinnitus auf 3FACH!

1. Happy Tune Yser

Four by Yser

2. Throne Of Stars Triptides



3. Come to me now Kevin Morby



4. Autopilot Russian Girls



5. Afraid Boyboy



6. Wait Until Dawn Julian Jasper



7. Goat Flokk Cristobal And The Sea



8. Riding The Waves The Legends



9. Mourning Sound Grizzly Bear



10. Land Of The Free Joey Bada$$



11. Fireworks Miles From Kinshasa



12. Dangerous Son Lux



13. Giving In Club Kuru



14. Susan Jack Ladder & The Dreamlanders



15. Begin Again Wild Nothing



16. Infinite Bisous Teen Sex



17. Shine A Light (feat. Thaddillac) Shabazz Palaces



18. Liebe Kaputt Husten



19. Untitled Day Wave



20. Not Enough Las Robertas



21. Shaman Morse



22. Shimmer of Time Delta Crash



23. Love is Love Woods



24. J-Boy Phoenix



25. Delicious Gourmet



Wartepositionen

1. Noga Erez – Off The Radar



2. Atlas Cedar – In Hollywood



3. Clea – Bright Blue



4. DonMonique – Selfish (Prod. by Kirk Knight)



5. Floating Points – Silurian Blue