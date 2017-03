Kackmusikk auf der 1! Kuck da, der Kack! Diese Woche macht es nach fünf Wochen wieder einmal jemand anders als Jeans For Jesus. Endlich. Kackmusikk auf der 1 mit seinem Song Imma Go.

Kommt ab der neuen Sonder Void EP, bei der unter anderem auch Yaguar und LukLeChuck vetreten sind. Vote HIER für deine Favortitensongs! __________________________ Gassenhauer Rangliste 11.3 1. Imma Go – Kackmusikk

Sonder Void – Vol. 2 by Kackmusikk

2. Ashes -A=f/m



3. My Old Man -Mac DeMarco



4. Autumn Dawn -Allah-Las



5. Sastanàqqàm -Tinariwen



6. Magnus -Rio



7. Chimes -Febueder



8. High – Little Dragon



9. Gäu – Baze



10. Brotherlove – Crimer



11. Rules – Hoops



12. Boy Dont Be Afraid – 79.5



13. 10 Fingers -Abadabad



14. After Hours (V.U. Cover) – Max Gardener



15. Omaha – Toro Y Moi



16. Chloe – Sumsimia



17. Trumpet Of Conscience – Matadors



18. TonTonShit – The Youngest



19. Fade 2 Black – Exit Someone



20. Drivers – John Andrews & The Yawns



21. Cape Town Sis Khethiwe – Big Hate



22. The Passions of Pez – Reckonwrong



23. Someone Better – Juveniles



24. Franchise – Rheya



25. Funny World – Misty Coast



Wartepositionen – ab dieser Woche neu mit dabei im Voting:

1. Die Young – Sylvan Esso



2. Getting Cold – Tall Juan



3. She Goes – Pink Flamingo



4. Speed Racer – Her’s



5. Millennials – All XS