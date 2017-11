KOKOKO! auf #1! Gassenhauer on Top Endlich auch neues Material der Frankreich-Kongo Kollaboration, die uns am vergangenen Bad Bonn Kilbi Festival so verzückt hat. Diese Woche schaffen sie es auf die Nummer 1 des Gassenhauer!

1. Likolo KOKOKO!



2. Ewe Granular



3. Bungl (Like A Ghost) (feat. Jenny Hval) Lindstrøm



4. DüDaDo Dachs



5. I Don’t Know feat. Samuel T. Herring BADBADNOTGOOD



6. Carry On Daphni



7. Marie Hanreti



8. Little Dark Age MGMT



9. You And Me Whitney



10. I Know Bayonne



11. Yume (feat. Pronto) Ali



12. Carry Me Leroy Francis



13. Negative Monumental Men



14. Always A Secret Charlotte & Magon



15. Money Leisure



16. Reptile Moodoïd



17. Everest Klangstof



18. Woman On The Run Len Sander

19. Oom Sha La La Haley Heynderickx



20. Brother Tuska



21. Keep you close Knox Fortune



22. Like A River (Ft. Bakar) Shy Luv



23. Leech The Cactus Channel



24. I Believe feat. JMSN RSX GOLD



25. Biggest Curse (ft. Moonchild S) Original Swimming Party



Wartepositionen

1. Montero – Tokin The Night Away



2. Mavi Phoenix – Janet Jackson



3. Autobahn – Future



4. Febueder – Morning Yawn



5. Joy Again – Kim