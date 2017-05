Las Robertas auf Platz 1!

Kommen aus Costa Rica, wohnen seit längerem in den Staaten, haben sich bereits einen Namen erspielt und zahlreiche Gigs und den Ritterschlag der KEXP-Live-Sessions hinter sich. Sind nächsten Monat live in Luzern im Neubad am 26.5. zu bestaunen und schaffen es diese Woche auf Platz #1! 1. Not Enough Las Robertas 2. E Go Betta (O’Flynn Edit) Dele Sosimi



3. In Cold Blood Alt-J



4. Everytime I See The Light Peaking Lights



5. Cave Future Islands



6. Holy Ghost Desiigner



7. Do You Want To Get Into Trouble? Soulwax



8. Come to me now Kevin Morby



9. LAND OF THE FREE Joey Bada$$



10. Dangerous Son Lux



11. Liebe Kaputt Husten



12. Giving In Club Kuru



13. Je Pense À Toi (VOILAAA Remix) Amadou & Mariam



14. Do I Have to Talk You Into It Spoon



15. Tilt Of His Hat The Ruby Suns



16. Moron Steve Lacy



17. What Time Is It (feat. Innanet James) Lou Phelps



18. Aventura Mavi Phoenix



19. Untitled Day Wave



20. Begin Again Wild Nothing



21. Shaman MORSE



22. Shimmer of time Delta Crash



23. Chronic Sunshine Cosmo Pyke



24. Scrood (feat. Steve Lacy) Jonti



25. Good’Luv (prod. Japhna Gold) Priya Ragu



Wartepositionen

1. Woods – Love is Love



2. Jack Ladder & The Dreamlanders – Susan



3. Russian Girls – Autopilot



4. Miles From Kinshasa – Fireworks



5. Julian Jasper – Wait Until Dawn