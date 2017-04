Priya Ragu – Good’Luv (prod. Japhna Gold) schafft es diese Woche auf #1!

Good’Luv stieg letzte Woche auch als Tinnitus ins 3FACH-Musikprogramm ein und spinnt uns seit dann in unseren Rotationen und Köpfen herum. Tönt vom Beat und Vibe her wie die weibliche Version von Jai Paul oder The Child of Lov. Wie Jai Paul, der aus London kommt hat auch Priya Ragu Wurzeln im indischen Subkontinent, respektive in Sri Lanka.

Priya kommt aber tatsächlich aus St. Gallen und überrascht auf Good’Luv mit ihrem gekonnten Genre-Mix aus Future RnB, Pop, Soul und Synths.

Aufmerksam wurden wir auf sie am vorletzten Wochenende, wo sie am m4Music an der Demotape Klinik in der Kategorie Pop teilnahm, leider nicht gewann aber eines der interessantesten Demo einreichte. Wir finden, so darfs gerne weitergehen mit der nationalen Pop Entwicklung – und wir honorieren es auch gerne, respektive unsere Hörer im Gassenhauer-Voting mit Platz 1 diese Woche.

Zieh dir unten alle Songs rein und Vote hier!

Hier die gesamte Rangliste:

1. Good’Luv (prod. Japhna Gold) – Priya Ragu

(Hörst du Exclusive auf 3FACH)

2. You’re High – Agar Agar



3. Millennials – All XS



4. Swim (ft. ZéFire) – Her



5. Je Pense À Toi (VOILAAA Remix) – Amadou & Mariam



6. Cave – Future Islands



7. In Cold Blood – Alt-J



8. The Weather – POND



9. Scrood (feat. Steve Lacy) – Jonti



10. Moron – Steve Lacy



11. Do I Have to Talk You Into It – Spoon



12. Tilt Of His Hat – The Ruby Suns



13. Holy Ghost – Desiigner



14. Andromeda -Gorillaz



15. Still Not Over You – Klyne



16. Reloaded (feat. LCone) – Mimiks



17. Cry Later – Hater



18. Phases -Howling



19. Getting Cold -Tall Juan



20. Speed Racer -Her’s



21. She Goes – Pink Flamingo



22. Chronic Sunshine – Cosmo Pyke



23. Die Young- Sylvan Esso



24. Something- Snyder



25. Radar Sounds – Sean Gadd



Warteposotionen

1. Do You Want To Get Into Trouble? – Soulwax



2. What Time Is It (feat. Innanet James) - Lou Phelps



3. Everytime I See The Light – Peaking Lights



4. Aventura – Mavi Phoenix



5. E Go Betta (O’Flynn Edit) – Dele Sosimi