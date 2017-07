Die Pussy Power Week im 3FACH ist im vollen Gange. Auch der Gassenhauer setzt auf Pussy Power und deshalb ist die heutige Rangliste nur mit Frauensongs.

VOTE HIER FÜR ALLE SONGS

Gassenhauer Rangliste Pussy Power Week:

1. Power Ella Soto



2. Exhumed Zola Jesus



3. 1000 Miles of Ocean Monika



4. The One Miss C-Line



5. Magicpie Eyes Saint Etienne



6. Real Cool Noire



7. Never Been Wrong Waxahatchee

8. (Whatever Makes You) Happy Vicarious Bliss feat. Kim Appleby



9. Frisk Katie Gately

Color by katie gately

10. Away Away Ibeyi



11. Haikus The New Romantics

12. Little Baby Beauty Queen Deap Vally



13. Panguana Keluar



14. Kedr Livanski Ariadna



15. Reflect GL..!



16. Hit The Ceiling LION BABE



17. Laurel Halo Jelly



18. Itca Tropical Noia



19. Bellatrix Be Your Bitch



20. Familiar Ways ALASKALASKA



21. Misread Fazerdaze



22. Lemonade CocoRosie



23. Santigold Disparate Youth



24. Little of Your Love HAIM



25. Bitchez Lil Lou



Wartepositionen

1. Jay Som – Baybee

2. GUNDELACH

3. [O] – Mushechky

4. Vitalic – Tu Conmigo (feat. La Bien Querida)

5. The War On Drugs – Holding On