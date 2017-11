Visions In Clouds ist mehr als die Musik, es ist ein Gesamtkunstwerk. Die Band transportiert die Emotionen der 80er-Jahre in die Gegenwart und arbeitet sie neu auf. Die anspruchsvollen Lyrics besingen die Müdigkeit und die Gleichgültigkeit einer Generation, die Leistungen erbringt ohne Fragen zu stellen. Mit ihrer am FR 17.11. über das Pariser Label Manic Depression veröffentlichten EP «Levée En Masse» halten sie der Gesellschaft einen Spiegel vor und hinterfragen dabei die eigene Ambivalenz und die Zugehörigkeit zur eigenen Generation ständig.

1. Rain Song Visions in Clouds

2. Ewe Granular



3. List Of People (To Try And Forget About) Tame Impala



4. Marie Hanreti



5. I Don’t Know feat. Samuel T. Herring BADBADNOTGOOD



6. Likolo KOKOKO!



7. Single, No Return TEN FÉ



8. You And Me Whitney



9. Bungl (Like A Ghost) (feat. Jenny Hval) Lindstrøm



10. DüDaDo Dachs



11. Morning Yawn Febueder



12. Drumsolo Leyya



13. Kim Joy Again



14. Tokin The Night Away Montero



15. Little Dark Age MGMT



16. Navigate Monumental Men



17. Shadow People The Limiñanas



18. Janet Jackson Mavi Phoenix



19. Always A Secret Charlotte & Magon



20. I Know Bayonne



21. Yume (feat. Pronto) Ali



22. Reptile Moodoïd



23. Woman On The Run Len Sander

24. Money Leisure



25. Future Autobahn



Wartepositionen

1.Film 2 Colony Collapse



2.Miguel – Told You So



3.Kackmusikk – Girl aint nothin but trouble feat little miss sunshine

4.Stereo Luchs – Alles Ok feat. Trettmann



5. King Gizzard And The Lizard Wizard – Deserted Dunes Welcome Weary Feet