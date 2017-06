Floating Points – Silurian Blue: Am nächsten Wochenende steht das «Bad Bonn Kilbi» Festival in Düdingen Fribourg auf dem Programm – dieses Jahr auch ein erstes Mal live übertragen auf 3FACH. Mit etwas Wehmut schauen wir da auf die nächste Warteposition: Floating Points haben nämlich an der letzten «Kilbi»-Ausgabe gespielt und ihr Publikum reihenweise aus den Socken geblasen. Schade also kam die «Kilbi»-3FACH-Partnerschaft erst dieses Jahr zustande, sonst hätte die Progressiv-Jazz-Band um Sam Shepherd auch noch ein paar 3FACH-Hörer überzeugen können. Das haben Floating Points aber natürlich eigentlich auch gar nicht mehr nötig, auch ab Konserve schaffen sie das – so auch mit ihrem neusten Baby «Silurian Blue», den die Herren in der Mojave Wüste gespielt und aufgenommen haben. Wir schmelzen dahin.

1. Silurian Blue Floating Points



2. Ohlala Pronto & The Rookiez



3. Goat Flokk Cristobal And The Sea



4. J-Boy Phoenix



5. Throne Of Stars Triptides



6. Mask Off Future



7. Infinite Bisous Teen Sex



8. Bros RIN



9. Delicious Gourmet



10. Fireworks Miles From Kinshasa



11. Leap Year Misty Coast



12. Shine A Light (feat. Thaddillac) Shabazz Palaces



13. Riding The Waves The Legends



14. Mourning Sound Grizzly Bear



15. Wait Until Dawn Julian Jasper



16. Autopilot Russian Girls



17. Love is Love Woods



18. Susan Jack Ladder & The Dreamlanders



19. Afraid Boyboy



20. Happy Tune Yser

Four by Yser

21. Off The Radar Noga Erez



23. Bright Blue Clea



24. Selfish (Prod. by Kirk Knight) DonMonique



25. U Must Be Ill Braqueberry



Wartepositionen

1. Morgan Delt – Some Sunsick Day



2. DJ Hell – Car, Car, Car



3. Visu – druff / zrugg



4. Saint Etienne – After Hebden



5. Lemony Kravitz – Hypnic Jerk