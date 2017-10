Soldi auf der Eins! !VOTE HIER FÜR ALLE BANDS! Der erste Rapper, der den Kick Ass Award für den besten Song gewonnen hat – Soldi auf Platz 1 im Gassenhauer! 1. Soldi – 3 Eidgenosseweg (Prod. by Michael Joller)

2. Daphni – Carry On

3. Destroyer – Tinseltown Swimming in Blood

4. Charlotte Gainsbourg – Deadly Valentine

5. King Krule – Dum Surfer

6. Tuska – Brother

7. Knox Fortune – Keep you close

8. Kalm Dog – Winter Americanos

9. RIN – Vagabundo

10. Sure Sure – Hands Up Head Down

11. The Limiñanas – Istanbul Is Sleepy (ft. Anton Newcombe)

12. The War On Drugs – Up All Night

13. Boyhood – He Don’t

14. Cut Copy – Black Rainbows

15. Chad VanGaalen – Mind Hijacker’s Curse

16. Shame – Concrete

17. Mcbaise – Paradis Du Cuir

18. Bus Vipers – Palace

19. Haley Heynderickx – Oom Sha La La

20. Shy Luv – Like A River (Ft. Bakar)

21. The Babe Rainbow – Jonny Says Stay Cool

22. Curtis Harding – Wednesday Morning Atonement

23. Cristobal and The Sea – Steal My Phone

24. SABA – There You Go (Prod. by Daoud & Saba)

25. Jonti – Sleeping And Falling

Wartepositionen: The Cactus Channel – Leech

RSX GOLD – I Believe feat. JMSN

Original Swimming Party – Biggest Curse (feat. Moonchild Sanelly)

Leroy Francis – Carry Me

Klangstof – Everest