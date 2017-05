Bereits Ende März erschienen ist und uns fast durch die Lappen ging «Wild Nothing’s» neuster Wurf «Begin Again» via der Serie «Our First 100 Days». Auch dieser Song entstand also in den Post-Trump-Wahl-Zeiten und schliesst sich der Protestnote der Label-Familie «Secretly Group» an, die die Initiative startete. Mit «Our First 100 Days» sollen Gelder für Initiativen rund um Klimawandel, Frauen- und Immigrantenrechte gesammelt werden, als Gegenbewegung der Indie-Musikindustrie gegen Trump’s Politik.

«Begin Again» markiert auch Wild Nothing’s erstes Release seit ihrem 2016er Album «Life of Pause» das auf 3FACH unter anderem mit den Songs «Reichpop» oder «Japanese Alice» rauf und runter gespielt wurde und als eines DER 3FACH-Alben 2016 gelten dürfte. Wild Nothing sind zurück, und zwar in gewohnt Synth-Pop-Wave-Souliger-Manier wunderbar dreamy und doch nie zu verwaschen, sondern wunderbar gaze-ig auf Hochglanz poliert.

1. Begin Again – Wild Nothing



2. Wait Until Dawn – Julian Jasper



3. In Cold Blood – Alt-J



4. Giving In – Club Kuru



5. Fireworks – Miles From Kinshasa



6. Aventura – Mavi Phoenix



7. Come to me now – Kevin Morby



8. E Go Betta (O’Flynn Edit) – Dele Sosimi



9. Land Of The Free – Joey Bada$$



10. Not Enough – Las Robertas



11. Do I Have to Talk You Into It – Spoon



12. Susan – Jack Ladder & The Dreamlanders



13. Dangerous – Son Lux



14. Everytime I See The Light – Peaking Lights



15. Shimmer of Time – Delta Crash



16. Liebe Kaputt – Husten



17. Tilt Of His Hat – The Ruby Suns



18. Shaman – Morse



19. Love is Love – Woods



20. Untitled – Day Wave



21. Autopilot – Russian Girls



22. Good’Luv (prod. Japhna Gold) – Priya Ragu



23. Moron – Steve Lacy



24. Do You Want To Get Into Trouble? – Soulwax

FROM DEEWEE by Soulwax

25. What Time Is It (feat. Innanet James) – Lou Phelps



Wartepositionen – Ab dieser Woche neu im Voting mit dabei:

1. J-Boy – Phoenix



2. Delicious – Gourmet



3. Afraid – Boyboy



4. Teen Sex – Infinite Bisous



5. Riding The Waves – The Legends