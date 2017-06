Nach einer längeren Abstinenz des Beromünsters liess Visu vor 2 Wochen mit “Druff / zrugg” eine Bombe platzen. Und was für eine. Auf einem dunklen aber extrem nach vorne gehenden Klangteppich von Tantu Beats spittet Visu 6 Minuten Realtalk, zuerst mit Gangatmosphäre in der Luzerner Innenstadt, dann bei Sonnenuntergang auf der Museggmauer. Visu hat mit seinem neuen Track die Blicke der Schweizer Trapszene auf sich gezogen. Er sagt was niemand sonst so in einem Song gesagt hat, zusammen mit einem Flow, den man in der Schweiz noch nicht auf solch einen Trap Beat hören konnte. Dies steiss gewissen Nichtgönnern so sehr an die Zehen, dass sie direkt die Dislike-Keule aus Afrika schwingen lassen, denn von dort kommen 70 Prozent der gesamten negativen Bewertungen. Big Up för den Yungen Dude!!!

