Nach 8 Jahren meldet er sich mit Ankündigung auf ein neues Album zurück. Diese Woche werfen wir jedoch einen Blick auf sein, im 1995 erschienenes, Debüt Album «Timeless» zurück.

Der Britische Musiker, Graffiti Künstler und Schauspieler Clifford Joseph Price aka Goldie ist einer dieser Menschen, die die UK Kultur der 90’ und Nuller Jahre geprägt haben. Neben Auftritten als Schauspieler in James Bond Filmen oder als Grafitti Künstler, ist er in erster Linie bekannt für sein Engagement in der Musik. 1995 hat er sein erstes Album Timeless auf seinem eigenen Label Metalheadz veröffentlicht.

Mit diesem Album hat Goldie den Drum’n’Bass und Jungle Rave praktisch im Alleingang auf der ganzen Welt populär gemacht.

Auf Timeless hat er eine spannende Mischung von betrönenden Soul Gesängen, sphärischen Streicherarrangements sowie poppigen Keyboardmelodien mit giftigen Drumbeats und Dub Basslines kreiert. Wie der Titel, ist auch das Album zeitlos.