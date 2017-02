Affgefahren: The Music Monkeys! The Music Monkeys beginnen die Feiertlichkeiten zu ihrem zehnjährigen Bestehen mit einer Tour, die sie bis nach Deutschland führt. Die sechs Jungs aus Zofingen waren am Dienstag in der Groove Infection zu Gast und gaben eine Interview sowie eine Livesession zum Besten. Wenn Reggae mit Latin gemsicht wird, bedeutet das meist Party und beste Vibes. Diesem Klischee werden definitiv auch The Music Monkeys gerecht. Ihr Mix aus Reggae, Ska und Latin, versehen mit einer Prise Rock und Punk, ist nicht nur sehr abwechslungsreich, sondern macht auch extrem Spass. Dieser ist sowieso essentieller Bestandteil dieser Band. Merkt man auch gut im Interview, welches du hier (zusammen mit dem Rest der Sendung) nachhören kannst!