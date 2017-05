Ambaroots live and direct! Ambaroots tönt nach einer weiteren Band, die versucht, den Jamaikanischen Sound der 70er zu kopieren, oder? Weit gefehlt! Die Zürcher mischen diverse Styles zu einem spannenden Genremix. Im Interview und mit 8 live gespielten Songs stellen die 5 Zürcher klar, dass sie nicht sonderlich viel wert auf Genregrenzen legen. Stattdessen wird die Reggaebasis mit Rock, Latin oder auch Rap ergänzt (man höre den Featuregast…). Im Podcast hörst du die ganze Sendung, anfänglich mit topaktuellem Roots Reggae, anschliessend ab Minute 40 mit der Livesession und dem Interview. Übrigens: wer die Band live sehen will – sie spielen unter anderem am Reeds Festival in Pfäffikon, ZH!