Audio Tribe ist Glücklich! Audio Tribe ist ziemlich cool, aber sich über sie schlau zu machen ist gar nicht so einfach. Die einzigen, öffentlich zugänglichen Informationen beschreiben Mike und Gisi als Electro Dub Funker. Dass das Geheimnis im Mix liegt und was die Jungs von der aktuellen Reggaeszene halten sowie fast zwei Stunden Live-DJing und ausführliche Infos zum Glücklich Festival 2017 – all das erfährst und hörst du im dreieinhalbstündigen (!) Podcast. In der ersten halben Stunde wird dir ausserdem das Line Up der zweiten Groove Infection Reggaenight vom 6. Oktober mit Musik aller drei Bands vorgestellt. Elijah & Joe Ariwa mit einer exklusiven Live-Dubshow, Cosmic Shuffling aus Genf zu zehnt mit verdammt authentischem 60ies Sound und die Lokalmatadoren Irie Noise mit ihrer Plattentaufe – das wird groovetastic!