Die Volière ist wieder offen, die Sonne erwärmt mehr als nur das Herz und die passende Musik..? Die findest du hier im Podcast!

Strictly Sunshine Reggae (und Ska, Rocksteady plus ein wenig Dancehall) aus dem #1 Shinshineland – der Schweiz. Von Mundartkünstlern wie Phenomden oder Stereo Luchs über Rootsbands wie die Najavibes bis zum Rapper LCone fehlt in diesen zwei Stunden nichts, was zu Sonnenbrille, Strand und Good Vibes passt. Mehr Klischee geht nicht, mehr Wohlfühlsound sowieso nicht und darum ab in den Podcast!