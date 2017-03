Schüür: Chalé Afrobeats Invasion Afrobeats sind in Mode. Nur die Afrobeatsparty, die hat Luzern bisher gefehlt. Ab Freitag ändert sich das: Chalé Afrobeats Invasion geht im frisch umgebauten Parterre der Schüür in die erste Runde. Nat-Shizaru und Selecta Iray sind bei dieser Party nicht nur die Djs mit den Afrobeats-Sammlungen aus aller Herren Länder, sondern auch die Veranstalter. Im Interview sprachen sie über ihre grosse Zuversicht bzgl. voller Bude, den Liveact Bondaa und ein Genre, dass derart vielfältig ist, dass man es nur mit DJ-Sets komplett erklären kann – daher je 45 Minuten Live-Juggling aus dem 3FACH-Studio! Die Party ist übrigens gratis. Wir empfehlen dir vorher rasch im Treibhaus vorbeizuschauen, wo Irie Noise, M’Ghadi und Visu auf der Bühne stehen werden, und anschliessend in der Schüür abshaken zu gehen. Den 3stündigen Podcast gibt’s hier zum Nachhören: