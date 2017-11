Dubokaj: Livedub und Interview Begonnen hat alles in der Primarschule mit Blockflöte und Piano. Motivation: Medium. In den 90ern war der Multiinstrumentalist und Produzent Daniel Jakob dann aber einiges engagierter im Mundart-Rock und -Rap unterwegs, später mit der Band Filewile ziemlich erfolgreich und international on Tour. Dass die musikalische Karriere dann mit dem Solo-Projekt Dubokaj in Richtung Delays und Echos ging, mag bei diesem Sammelsurium an Styles kaum mehr zu überraschen. Im Interview erzählte Dubokaj, wie er mit Lee “Scratch” Perry böse Geister vertrieb, in Südafrika Musik für’s 3FACH-Tagesprogramm aufnahm und spielte zwei halbstündige Livedubsets mit mindestens zehn Geräten, die jedem Kleinkind dank unzähligen Reglern, Knöpfen und Kabeln die grösste Freude bereitet hätten. Die ganze Sendung kannst du hier nachhören.