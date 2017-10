Die zweite Ausgabe der Groove Infection Reggaenight im Treibhaus Luzern steht an, am Freitag ist es so weit. Nebst der Genfer 60ies-Reggaeband Cosmic Shuffling und den Luzerner Reggae-Pop-Jazzern Irie Noise wird auch Elijah mit seiner neuen Live-Dubshow auf der Bühne stehen.

Im Interview erzählt Elijah von seinen Studiosessions in Jamaica mit Raging Fyah, der Zusammenarbeit mit Joe Ariwa (Sohn der Dublegende Mad Professor), mit dem er am Freitag ein Live-Dubset spielen wird und von seinem vor ziemlich genau zehn Jahren erschienenen Debut-Album “Beweg Di”. Dazu gab’s eine unplugged Livesession. UND: Uncle Dema, Selecta des Abends, schaute für zwei DJ-Sets an den Turntables vorbei. Das perfekte Warm Up für einen jetzt schon legendären Konzertabend kannst du hier in voller Länge (flotte 3.45 Stunden) nachhören! Alle Infos zum Event hier.