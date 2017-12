Phenomden im Exklusiv-Interview Kaum einer prägte die Schweizer Mundartreggaeszene derart nachhaltig wie Phenomden. Der Zürcher lebt inzwischen in Kingston, hat dort eine Familie gegründet und lässt kaum noch was von sich hören. Trotzdem scheint ihn die Mase nicht vergessen zu haben: An den Dances und im Netz wird nach wie vor von seinen Konzerten geschwärmt und man fragt sich: Wann ist es denn endlich wieder so weit? Im Exklusiv-Interview sprachen wir mit Phenomden per Skype über sein Leben fernab vom stressigen Züri, seine Zukunftspläne und über Countrymusik. Die ganze Sendung hier zum Nachhören.