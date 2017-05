Catch that Funky Fever! Nur schon das Blogbild macht stutzig: Was hat dieses handgemalte Ding genau mit der Groove Infection zu tun? Das gestrige, mehr als dreistündige Funk-Special war das erste nach gefühlten 10 Jahren und brachte den Sound zurück ins 3FACH, der zu Anfängen der Groove Infection noch zum regelmässigen Sendungsinhalt gehörte! Die beiden Vinyl-Djs und Funk-Experten Murphy und Kesroc gaben im Interview Auskunft über ihre uralte Partyreihe “Funky Fever” (jeden 1. Samstag des Monats in der Bar 59 – diesen Samstag mit Mirko Machine aus Hamburg) sowie die Roots des Hiphops und standen jeweils 2×20 Minuten hinter den Plattentellern. Die funkigste Groove Infection seit ewig hier als Podcast zum Nachhören!