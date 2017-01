Am Samstag präsentiert dir die Groove Infection auf Radio 3FACH im Treibhaus einen Konzertabend der Superlative. 3 Gründe, wieso du dir diesen nicht entgehen lassen Solltest.

1) Line Up: Das Line Up ist so vielfältig, wie ein Abend gefüllt mit karibisch inspirierter Musik nur sein kann! Vom Zürcher Singjay De Luca mit seinem Mundart- und Italienischen Reggae, Dancehall und Soca über die Pedestrians, die mit ihrem Pop-Reggae-Mix innert 3 Jahren nicht nur SRF3, sondern auch alle relevanten Bandcontestjuries des Landes überzeugt haben, bis zur Deutschen Roots Reggae-Band Martin Zobel & Soulrise ist alles dabei. Und noch mehr: Pablo Vögtli, Rapper bei Japrazz, ist Special Guest der Pedestrians. Im Anschluss an die Konzerte legen die Jungs von Boni Trunner Sound Vinyl von den 60ies bis übermorgen auf.

2) Sommer: Ein absolutes No-Go als Groove Infection Moderator, aber Klischees haben – genauso wie Märchen – oft einen wahren Kern. Tatsächlich darf man am Samstag im Treibhaus tropische Temperaturen erwarten! Nicht nur, weil die Bude voll sein wird, sondern auch rein metaphorisch: Offbeats transportieren nämlich tatsächlich Wärme. Das steht zwar nicht auf Wikipedia, ist aber so.

3) Preis: Mit gerade mal 15 Franken für Schüler und Studenten kostet dich der Abend gerade Mal 5 Franken pro Konzert inkl. Afterparty. Fair, oder?

Falls dir 1) – 3) nicht reicht, haben wir hier noch 4) Podcasts: Natürlich wurde in der Groove Infection ausführlich berichtet und mit den Akteueren des Abends geplaudert. Hier alle Sendungen zum Nachhören inkl. Propaganda:

Alles, was du wissen musst, um am Samstag nichts zu verpassen, findest du hier. Zum Abschluss noch die Livesession der Pedestrians. Und ein Aufruf, frei nach U-Roy: Wake the town and tell the people!