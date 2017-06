Gully Echo feat. Miss C & Chris Obasi Gully Echo hiessen die gestrigen Gästen der Groove Infection. Mit zwei ausführlichen, dubbigen und basslastigen Livesessions wurden sie ihrem Namen gerecht – Echos aus den Tiefen! Seit Jahrzehnten ist vor allem Aron – Gründer und Bassist der Band – in der Dub-, später auch Dancehallszene und im Dubplate Business aktiv. In seinem Dubversive Studio gaben und geben sich die Grössen Jamaikas, seien es alte Legenden wie Toots & The Maytals oder Max Romeo aber auch jüngere Stars wie Anthony B oder Cali P, die Klinke in die Hand und nehmen bei ihm nicht nur Dubplates (customized Songs, die für DJs und Soundsystems eingesungen werden), sondern auch Songs über die Instrumentale der Gully Echo Band auf. Knapp 10 dieser unveröffentlichten Tunes gab es gestern in der Groove Infection zum allerrsten Mal ever zu hören. Dazu kamen 8 Live-Tunes: 4 davon Dub und instrumental, 3 mit Chris Obasi (Etobasi) am Mic und 1 Tune mit Miss C, eine in Zürich wohnhafte Rapperin mit Jamaikanischen Wurzeln (Gewinnern des Demotape Clinic 2010, Kategorie Urban). Die ganze Sendung mit Interviews, Livesession und den exklusiven Tunes kannst du hier nachhören!