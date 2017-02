Irie Noise Live-Session! Irie Noise, das sind 5 talentierte Musiker, die Reggae auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretieren. Sie mögen Bands wie SOJA, Groundation, Sebastian Sturm, Dub Spencer & Trance Hill oder Cat Empire und das hört man: Ein Mix aus rootsigem Reggae, Pop und einem Hauch Jazz – etwa so könnte man den Sound zusammenfassend beschreiben. Irie Noise als die Pedestrians Luzerns zu bezeichnen scheint nicht ganz abwegig. In der gestrigen Groove Infection stand Irie Noise im Interview Red und Antwort. Zudem gab’s eine Livesession inkl. zwei Semi-unplugged Tunes, das perfekte Warm Up für das Konzert vom Donnerstag im El Barrio (vis-a-vis der Gewerbehalle). Die Livesession gibt’s übrigens nicht nur im soundcloud-Podcast, sondern auch als facebook-Video (Part I/Part II). In der ersten Stunde der Groove Infection haben wir die besten Konzert-Lineups des Frühlings vorgestellt. Die ganze Sendung nachhören kannst du hier: