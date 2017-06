Live: Jar stellt die neue EP vor!

Reggae international ok, aber im Thurgau? Tatsächlich! Seit fast 11 Jahren verbreitet Jar in der Region und darüber hinaus die “irie Vibes” und versorgt die Massive mit Offbeats. Am letzten Freitag wurde im Gaswerk Winterthur die Debut-EP “Fundamental” getauft. Wieso’s mit der Platte so lange gedauert hat, wieso 60ies Reggae für Jar das Grösste ist und wieso man sich die Band unbedingt auf deren Tour catchen soll, erfährst du im Interview mit Livesession. Hier kannst du die ganze Sendung nachhören: