Mag Boni Trunner Sound Albert Rösti? Wie und ob Boni Trunner Sound’s Name politisch zu deuten ist, weiss man nicht. Ebenso wenig findet sich im Wordwide Web ein Foto der beiden Selectas (= DJs). Um Klarheit zu schaffen, haben wir die Jungs in die heutige Groove Infection eingeladen. Sie erzählen dir von ihrer Faszination für digitalen Dancehall aus den späten 80ern und 90ern, spielen zwei halbstündige Live-Sets ab Platte und verraten dir, auf welche Artists der Groove Infection Reggaenight (21. Januar, Treibhaus Luzern) sie sich am meisten freuen. Auf ebendiesen Konzertabend mit der Roots Reggae-Band Martin Zobel & Soulrise aus Deutschland, den Badener Senkrechtstartern Pedestrians und dem Italo-Zürcher De Luca, der nicht nur auf Mundart sondern auch auf Italienisch singt, stimmen wir dich ab 20 Uhr ein erstes Mal ein. Gewinnen kannst du heute die neuste Platte der Pedestrians “What’s The Difference”. Perfekt für eisige Zeiten. Genauso wie die heutige Groove Infection. Versprochen. Shabba Ranks – Ting-A-Ling