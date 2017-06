Reggaefestivals 2017 in der Schweiz So gross, wie die Massive auf dem Foto sind sie nicht, die Schweizer Reggaefestivals. Trotzdem lassen sich die diesjährigen Line Up’s sehen. Hervorhebenswerte Acts und Newcomerperlen des Reeds, Lakesplash, Enter The Dancehall und des Plein-Les-Watts Festivals plus und eine ultraspontane Freestylerapeinlage (ab 1.51.30) gab’s gestern in der Groove Infection auf Radio 3FACH. In den nächsten Wochen wird dir unter anderem auch das 1. Swiss Soca Festival und das Royal Reggae Festival vorgestellt. Die ganze Sendung kannst du hier als Podcast nachhören: