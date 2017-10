strictly acoustic! Was passiert, wenn Reggaemusiker auf dröhnende Bässe, fette Drums und E-Gitarren verzichten? Die Groove Infection widmete sich zwei Stunden lang ausschliesslich akustischen Songs. Bei der Sendung wechselten sich langsame Pop-Schrumm-Schrumm-Songs mit energetischen Acoustic-Dancehall-Nummern und ziemlich meditativen Nyabhingi-Tunes ab. Von Deutschland nach Jamaika, von der Elfenbeinküste nach Spanien, mal Englisch, mal Spanisch, from uptempo to superslow – hauptsache strictly acoustic! Hier kannst du die ganze Sendung inkl. Ausgangstipp Dub Pistols am Donnerstag in der Schüür nachhören.