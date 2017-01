New tunes aus aller Welt! Nach drei Sendungen vollgestopft mit Propaganda zur Groove Infection Reggaenight war die Sendung vom Dienstag für einmal promofrei. Trotzdem noch ein letztes Dankeschön an alle, die den Weg ins Treibhaus gefunden und Livereggae zelebriert haben! Die Sendung vom Dienstag also für einmal ohne Werbung, dafür mit einer Stunde voller new tunes. Musik aus der Schweiz von De Luca oder Etobasi, die EP vom französischen Produzenten Fatbabs und das Debutalbum der jamaikanischen Sängerin Kelissa wurden vorgestellt. Hier nachhören!