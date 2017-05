Très Roots live and direct! Seit einigen Jahren versorgt Très Roots die Stadt ihrem energiegeladenen Mix aus Ska, Reggae und Latin-Rhythmen. Sie tun dies so erfolgreich, dass sie auf den lokalen Line Ups omnipräsent sind – was nicht heisst, dass die Band nicht rumkommt – Gigs in der halben Schweiz aber auch eine Tour durch Mexico zeugen von den Livequalitäten der 5 Musiker rund um Leadsänger Chelo Vaca. In der Groove Infection spielte die Band 3×3 Songs, erzählte, wie ihr Stilmix im Proberaum entsteht und liess Mexiko grüssen (ja, das muss man hören :D)! Die ganze Sendung kannst du hier nachhören.