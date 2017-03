“Vo 8-10 kei Tune älter als 1 Monet” Jamaica ist das musikalisch wohl produktivste Land überhaupt: täglich erscheinen massenhaft Songs, Riddims, Remixes und die Gefahr in der Flut an Output unterzugehen, ist immens. Dieses schwerwiegende Problem löst die Groove Infection für dich mit dem Format “Vo 8-10 kei Tune älter als en Monet”. Ob Reggae, Dancehall oder Soca – im Podcast hörst du das beste vom aktuellsten. Ob kurzfristiger Hype oder ewigwährende Hymne, vom langsamen Schunkelpopreggae über den Dancehallkracher bis zum hyperaktiven Socatune: zwei Stunden Musik als perfektes Warm Up für’s Weekend! Apropos Weekend: wir empfehlen Boom-Ah-Yeah! mit Selecta Iray und Kings Wata (besser bekannt als Bondaa) an den Turntables am Samstag in der Gewerbehalle. Watch out fi this!