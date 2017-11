Seit mehr als 10 Jahren spielt Zion Step in der ganzen Schweiz ihren Mix aus ziemlich rootsigem Reggae, gemischt mit Funk und afrikanischen Rhythmen. Am Samstag spielen sie in der Bar 59 am Clash of Cultures ihre erste Show in Luzern.

Was die 7 Jungs bisher davon abhielt in der Leuchtenstadt aufzutreten, wieso auch Dancehallartists wie Beenie Man zu den Favourites gehören und wie es sich so probt im längsten Strassendorf der Welt – ab 20 Uhr in der Groove Infection: Zion Step im Interview!

Podcast zur ganzen Sendung folgt hier.