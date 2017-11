Gun Outfit – Out Of Rage Vor 10 Jahren hat sich die Band Gun Outfit in Olympia, Washington gegründet und seither alle 2 Jahre ein Album rausgehauen.

Die fleissige Band wohnt mittlerweile in der Heimat vom Do-It-Yourself-Soun, California, wo sie auch ihr mittlerweile 5tes Album aufgenommen haben.

“Out Of Rage” heisst diese neue Platte und bleibt dem Sound, den man von Gun Outfit gewohnt ist, treu. Klassische Country Elemente, welche auf moderne sowie psychodelische Americana treffen, so dass warmer, psychedelic Folk entsteht.

“Out Of Rage” verköfpert einen modernen Hippie aus Amerika nur zu gut: Wunderbares Gitarren-Gefidel und Cowboy-artige Vocals stehen im Mittelpunkt.

Die 11 Songs auf der Platte laden dazu ein, zurück zu lehnen und den Sound zu geniessen.

Und das solltest du genau jetzt tun!