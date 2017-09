Xyclone bringt den Arsch deiner Mutter zum shaken. Der aufstrebende Künstler attackierte die Billboard-Charts mit seinem neuen Album “From The Basement To The Big Leagues” und spielt heute in der Bar59. Seine Musik würde er als Red Oxtail, also roten Ochsenschwanz beschreiben. Der Sänger aus Jamaica hat uns im Interview erklärt, wie eine typische Xyclone Show aussieht und wie das schweizer Publikum ist.