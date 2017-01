Im letzten Monat haben uns viele Musiker und Musikerinnen hier im 3FACH besucht. Dies vorallem wegen ihren Nominierungen für den Kick Ass Award 2016. Es werden jedoch nicht nur die beste musikalischen Leistungen gekürt, sondern die Fans konnten auch für ihr lieblings luzerner Musikvideo zuhause abstimmen. Damit ein Video Kick Ass wird, braucht es auch gute Filmemacher. Heute in der Stooszyt sind Pablo, Moritz und Isai vom Tapir Filmatelier vorbeigekommen und haben über ihre Arbeit ein wenig geplaudert. Sie sind verantwortlich für das Video zu 8 Kilometer von GeilerAsDu. Wieso es nicht so einfach ist, ein neutrales Video über das Leben von Flüchtlingen zu drehen und was es in Zukunft zu sehen gibt hörst du im Podcast.

Das Video zu 8 Kilometer von GeilerAsDu: