I am Oak – Sterben gehört zum Leben Radio 3FACH empfiehlt:

I am Oak

Am 16.05 im Konzerthaus Schüür Das zentrale Motiv des fünften Albums des niederländischen Musikers Thijs Kuijken alias I am Oak (“Our Blood”) ist der Verlust und die Bindung. Das Album erforscht den Tod als Teil des Lebens.

Langsame, einfache Schlagzeugbeats und Gitarrenakkustik begleiten die Songs und die Sitmme von I am Oak. Vor vier Jahren war I am Oak für eine Studiosession im 3FACH zu Besuch:

I am Oak mit ihrem Song Woandering

Türöffnung: 19:00

Beginn: 20:00

Ende: 00:30

Eintritt: CHF 20 Tickets im Vorverkauf auf starticket.ch Alle Member des 3FACH Memberclubs aufgepasst! Dieses Konzert findet in der Konzertreihe 50/50 statt. Das heisst alle Member haben zwei für ein Eintritt.