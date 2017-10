In der vergangenen Woche hatten wir mehrere Gäste in der Stooszyt – im Indianer nahmen wir uns Zeit um zurück zu blicken.

MICHAEL NAU:

Singer- / Songwriter der harmonischen und warmen Art. Der Monsieur kommt aus Maryland und hat letztes Jahr sein Debut “Mowing” veröffentlicht. Da hatte er eigentlich bereits alle seine Songs fertig, hat sie dennoch aufgeteilt und vor kurzem sein zweites Album “Some Twist” mit den restlichen Tracks released.

Letzten Freitag war er in der Stooszyt zu Besuch, worauf er am Abend im Neubad eine wunderbar gemütliche Atmosphäre kreierte.

LEYYA:

Das Duo aus Österreich besteht aus Marco und Sophie – auf der Bühne inklusive Anhang (Bassist und Drummer). Sie haben gestern im Konzerthaus Schüür zusammen mit Crooked Colours gespielt und besuchten uns am Nachmittag:

Das Studio vom Radio 3FACH verliessen sie jedoch nicht ohne Live-Session:

KLANGSTOF:

Neues zu hören gibt’s von Klangstof – die niederländische/norwegische Band rund um Koen van de Wardt. Ihr Debut-Album “Close Eyes To Exit” erschien im letzten Jahr – nun hat die Band eine neue EP bereits, nennt sich “Everest”, genauso auch die Vorabsingle:

KING KRULE:

Ausserdem hielten wir ein Ohr in’s neue Album des Herren Archy Samuel Marshall. The Ooz ist sein drittes Studioalbum, sein zweites unter dem Künstlernamen King Krule. Von Kritikern wurde er stark gelobt dafür.

YAEJI:

Von einer etwas anderen Sparte kommt Yaeji. Kathi Yaeji Lee kommt aus NYC und Seoul und hat anfangs Oktober einen neuen Track geliefert. Das versteht aber kaum jemand, deshalb haben wir die Lyrics unten angehängt. Auf Youtube gibt’s ja oft diese Lyrics-Dudes, die in die Kommentarspalte posten. Aufgrund dessen können wir die Korrektheit nicht garantieren…

내가 마신 음료수

The drink I was sipping on

내가 봤던 영화도

The movie I watched

내가 어제 뭘 했는지 기억이 안나는 이유

The reason I don’t remember yesterday

내가 마신 음료수

The drink I was sipping on

그게아니야

That’s not it

내가 봤던 영화도

The movie I watched

그게아니야

That’s not it

내가 어제 뭘 했는지 기억이 안나는 이유

The reason I don’t remember yesterday

Bringing out the colors in me

I feel so fine

Making up for what you can’t see

I feel so fine

그게아니야

That’s not it

그게아니야

That’s not it

그게아니야

That’s not it

아니야 그게아니야

No, that’s not it

x 4

내가 주고 받던 말

The words I give and receive

내가 일어난 순간

The moment I wake up

내가 뭘할줄아냐고

What do I know how to do

내가 할건 다 한다고

I can do the things I need to

그게아니야 그게아니야

That’s not it, that’s not it

내가 주고 받던 말

The words I give and receive

그게아니야

That’s not it

내가 일어난 순간

The moment I wake up

그게아니야

That’s not it

내가 뭘할줄아냐고

What do I know how to do

내가 할건 다 한다고

I can do the things I need to

그게아니야 그게아니야

That’s not it, that’s not it

Bringing out the colors in me

I feel so fine

Making up for what you can’t see

I feel so fine

그게아니야

That’s not it

그게아니야

That’s not it

그게아니야

That’s not it

아니야 그게아니야

No, that’s not it

x 4