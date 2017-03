AUTOSITZKOPFSTÜTZE – CAR SEAT HEADREST Hä? Autositzkopfstütze? Der Mythos rund um den Bandnamen von Car Seat Headrest ist schnell erklärt. Vor 7 Jahren hat Will Toledo das Projekt gestartet. Damals schämte er sich aber noch, als er seine Stimme bei seinen Eltern zuhause aufnahm, und verlegte sein Studio kurzerhand ins Auto, um dort die Vocals aufzunehmen. Seine ersten Alben (1,2,3 und 4) veröffentlichte er 2010 alle innerhalb von drei Monaten, nicht ohne Warnung, dass die Aufnahmen “not very good” seien. Auch beim fünften Album fehlte die Warnung nicht: “B-Sides and rarities and generally just awful shit.” Mit dem siebten Album Twin Fantasy bekam Toledo erstmals Aufmerksamkeit von Kritikern und Lo-Fi Fans. 2014 bekam er für sein zehntes Album erneut positive Kritik, was ihm letztendlich einen Deal mit dem Label Matador Records (Belle and Sebastian, Kurt Vile, Yo La Tengo…) eingebracht hat. Mit Teens of Style haute er ein Best Of Album mit seinen teilweise überarbeiten Track raus. Im Mai letzten Jahres erschien mit Teens of Denials erstmals ein Album mit sozusagen neuen Tracks. Car Seat Headrest ist mittlerweile eine vierköpfige Band. Diese durfte an der Late Night Show von Jimmy Fallon auftreten. Aktuell ist Car Seat Headrest auf Europatournee, letzten Montag machten sie halt in Zürich. Der Indianer war dort und durfte sich vor dem Konzert noch mit dem jungen Burschen Will unterhalten.