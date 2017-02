Bilderbuch ist wieder da! “Wahrscheinlich war der Regenbogenfisch für das verantwortlich, was wir heute machen” – meinte Maurcie von Bilderbuch im Interview vor 2 Jahren. So bunt und farbig wie das Lieblings-Bilderbuch aus seiner Kindheit meldet sich die Wiener Band jetzt wieder zurück: Nach ihrer künstlerischen Schaffenspause hauen sie nun ihr viertes Album “Magic Life” heraus. Ein Album, mit welchem sie den Zuhörer/innen ein Gefühl für ihr Denken geben wollen. Der Entstehungsprozess von “Magic Life” ist von politischen Fragen gezeichnet, mit denen sich Bilderbuch auseinandergsetzt hat. Sie sind überzeugt: “Wir Musiker müssen uns bewusst sein, dass wir mit unserer Musik dahin gehen können, wo kein Politiker hinkommt.” (Michael, Gitarrist) Kurz vor ihrem Album-Release von “Magic Life” hat 3Fächlerin Nicole Sänger Maurice und Gitarrist Michael getroffen – und über die Bedeutung von Pop-Musik, über Politik in Musik und über ihre schnulzige Single “Sweet Love” gesprochen: Übrigens: Schon bald präsentiert Bilderbuch “Magic Life” zu ihrem Besten, unter anderem am 26. März im X-Tra. Bild 1 & Bild 2