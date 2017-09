Heute ab 21:00 live auf dem Äther und im Klub Kegelbahn: Die Selektion – Das Trio aus Stuttgart und Luzern veröffentlichten im Mai dieses Jahres ihr zweites Album “Deine Stimme ist der Ursprung jeglicher Gewalt” (3FACH berichtete).

Es sind imposante Produktionen die auf dem Berliner Label Aufnahme + Wiedergabe erscheinen. Die neuen Songs von Die Selektion sind düster wavig und voller Bässe und scharfer Synths. Gesungen wird Deutsch und eher streng und ernst.

Mal industriell, mal new wave, doch es sind die Arpeggios, also programmierte Synth Melodien, die den Drive in die Songs geben und einen Electric Body Music Flow verleihen. Für Abwechslung und Spannung sorgt oft eine Trompete, die heroisch über die teils aggresiven Beats eingesetzt wird.

Ort: Klub Kegelbahn (ursp. Volière – verschoben aufgrund Wetter)

Eintritt: Kollekte

Show: 21:00

Live Konzert-Übertragung Onair ab 21:00 auf 96.2/97.7 FM / DAB+ / Kabel / 3fach.ch

