hallo jahr! Jetzt hat das 2017 angefangen, ja natürlich fing es am 1. Januar an, aber so richtig hat es jetzt angefangen und das Leben ist schön. Bilderbuch kommen ins Land, im März! Am 17. Februar kommt aber erst noch ihr viertes Album. YAY! Es heisst “Magic Life” und die Vorgeschmäcker (Sweetlove, I (herz) Stress, Sag deinen Mädels ich bin wider in der Stadt) die wir bisher geniessen durften, lassen es erahnen: Bilderbuch tönen jetzt anders. Nicht schlechter aber anders. (Hab ja gesagt “geniessen”). Die Ö-reicher wären nicht sie, wenn sie nicht noch kurz vor dem Album-Release was raushauen, das für Aufmerksamkeit sorgt, so kam letzte Woche der Song “Bungalow” mit goldigem Video, da versteht man auch das ruhige Lüftchen in “Sag deinen Mädels ich bin wider in der Stadt.” Wer auch Gigs in der Schweiz angekündigt hat ist das schwedische Electronica-Duo Gidge. Bisher waren sie noch nie hier, dieses Jahr werden sie gleich 3 CH-Shows im Februar spielen. (9./10./11.) Ihr neues Album “LNLNN” kommt am 13. Januar raus, darauf freuen kannst du dich mit “Lit” Ariel Pink und Weyes Blood, 2 herausragende Persönlichkeiten der Musik, haben ne gemeinsame EP am Start, die kommt Ende Januar raus und gibts in nem “Early Bird Bundle” für das Marfa Myths Festival. Kostprobe von dem Crazy-Werk? “D’ont hold anything back” und “Got to be free” heissen ihre bisherigen 3FACH-Hits. Communions, die 4 Kopenhagener kicken noch einen raus, bevor Anfangs Februar ihre langersehnte LP “Blue” rauskommt. “It’s like Air”, hör ihn dir an, los!