Homeshake im 3FACH statt an der Voli! +++Update: Das Konzert von Homeshake findet aufgrund der schlechten Witterung im 3FACH Records / Studio Radio 3FACH statt – mehr Informationen dazu hier (klicken)+++ Homeshake bei der Sommerbeiz Volière in Luzern. Am Montag, 08. Mai 2017 besucht uns der ehemalige Mac DeMarco-Gitarrist beim schönen Inseli. Sein Album “Fresh Air” veröffentlichte Peter Sagar im vergangenen Februar, welches gemütlich in die gute Stube passt. Selbstverständlich auch an die gemütliche Volière und bei schlechter Witterung sogar im 3FACH selbst. Vor unserem Plattenladen haben wir nämlich noch etwas Platz übrig. Ein guter Grund, sich auf den Montag zu freuen! Obwohl er nie einen Hund besass, heisst Mac DeMarcos neues Album “This Old Dog”. Morgen erscheint die Platte, sie wurde aber bereits vor einem Monat “geleaked”. Das dritte Studioalbum ist etwas ruhiger und bedachter und kannst du ganz anständig hier auf Bandcamp erwerben. Bibio hat bisher ziemlich unterschiedliche Musik gemacht – eher etwas ruhig mit Gitarrengeklimper auf seinem letzten Album “A Mineral Love” (2016), elektronisch war bei “Silver Wilkins” (2014) ein Thema. Und danach scheint sich Bibio zu sehnen, denn sein neuer Track “Beyond My Eyes“, der die neue EP ankündet, holt den alten Bibio zurück. Playlist | 04.05.2017 Gilligan Moss / U Ruined It

Molly Nilsson / About Somebody

Hoops / On Top

Homeshake / Call Me Up

Steve Gunn / Shrunken Heads

First Hate / The One

Febueder / Chimes

Febueder / Shapeshifter

Delta Crash / Shimmer of Time

Club Kuru / Giving In

Mac DeMarco / One More Love Song

Mac DeMarco / Baby You’re Out

Mac DeMarco / For the First Time

Mac DeMarco / One Another

Mac DeMarco / Still Beating

Mac DeMarco / On the Level

Slowdive / Sugar for the Pill

Twin Peaks with Juan Wauters / Back Door

Girlpool / 123

Los Angeles Police Department / The Plane

Los Angeles Police Department / Sooner or Later

POND / Paint Me Silver

Timber Timbre / Western Questions

Timber Timbre / Velvet Gloves & Spit

Timber Timbre / Sewer Blues

Kevin Morby / Bag of Rats

Bibio / Beyond My Eyes

Hallo Echo