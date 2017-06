INDIANER EMPFIEHLT: TRIPTIDES @VOLIERE Am Samstag, 10. Juni 2017 besuchen uns Triptides aus dem sonnigen Los Angeles in Luzern. Ab 19:00 Uhr bespielen sie unsere Sommerbeiz, die Volière, mit Indie-Rock und bringen so etwas kalifornische Wärme in unsere Herzen. Nicht verpassen! Ausserdem haben wir einen Blick zurück auf die Bad Bonn Kilbi 2017 geworfen. Interviews und Konzerte gibt’s hier: Freitag, Samstag und Sonntag. Ende Frühling und anfangs Sommer werden gut und gerne viele Alben released. Deshalb wird es manchmal etwas eng im Indianer und da wär uns doch beinahe ein Album durch die Lappen gegangen! Die Band Hoops hat im vergangenen Oktober ihre Debut-EP veröffentlicht, vor einem Monat war der erste Langspieler an der Reihe. Wir haben mit einem Ohr reingehört: Routines kannst du auf Bandcamp streamen bzw. kaufen.