Portugal. The Man -über ihr neues Album Sieben Alben hat die amerikanische Indie-Rock-Band Portugal. The Man schon herausgegeben und das Achte folgt am 16. Juni. Woodstock heisst das und hat einige Zeit auf sich warten lassen. Etwas ungewöhnlich für Portugal. The Man, bedenkt man, dass seit 2006, mit Ausnahme von 2010, jedes Jahr ein Album folgte. Das hat aber keineswegs mit dem Älterwerden zu tun wie sie empört verneinen. Nein das hat damit zu tun, dass sie etwas Neues ausprobiert haben. Ihr Plan: Immer mehr und mehr Songs schreiben und dann die Besten 10 auswählen. Das hat leider nicht so gut geklappt, zu wenig strukturiert waren sie. Dazu kam auch noch die momentane Weltsituation, die ihnen zu schaffen machte. Also beschlossen sie ein völlig neues Album zu produzieren – und so entstand Woodstock! Von ihrem neuem Album Woodstock – Noise Pollution Hier der Bericht zum Nachhören: