Vor zwei Wochen besuchten uns Triptides aus Los Angeles. Das Inseli ist richtig ausgeflippt, als die vier charmanten Herren ihren Psych Rock auspackten. Davor waren sie noch im Interview, welches du hier nachhören kannst – einen kleinen Rückblick inklusive Konzertausschnitt gibt’s hier:

Playlist | 22.06.2017:

Ariel Pink / Another Weekend

Hoops / Worry

JW Ridley / Blitz

The War On Drugs / Holding On

Nicolas Jaar / No

Populous / Azul Oro feat. Ela Minus

Triptides / Throne Of Stars

Triptides / Live @ Volière

Triptides / Rewind

Men I Trust / Lauren

Grizzly Bear / Mourning Sound

LCD Soundsystem / call the police

Phoenix / Goodbye Soleil

Michael Nau / Good Thing

Michael Nau / I Root

Michael Nau / How Youre So For Real

Michael Nau / Waiting, Too

Michael Nau / Scumways

Michael Nau / Light That Ever

Perfume Genius / Slip Away

Tops / Further

Superorganism / something for your M.I.N.D.

Vök / Show Me

Kedr Livanskiy / Razrushitelniy Krug (Destructive Cycle)

Kedr Livanskiy / Ariadna

Beach House / Chariot

Kevin Morby / City Music