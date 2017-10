SEXUELLE BELÄSTIGUNG IN DER MUSIKSZENE Im Frühling wollte die Band PWR BTTM ihr neues Album veröffentlichen. Bevor dies aber geschah wurden sie von ihrem Label fallen gelassen. Aus gutem Grund: Ben Hopkins, Mitglied des Duos, wurde sexuelle Belästigung vorgeworfen. Den ganzen Bericht von damals kannst du hier nachhören. Leider ist Hopkins nicht ein Einzelfall – gerade in diesem Jahr scheint sexuelle Belästiung unter Musikern und Musikerinnen ein sehr präsentes Thema zu sein. Dabei handelt es sich unter anderem um die Band Ducktails – genauer gesagt um Matt Mondanile. Er verliess am Anfang des Jahres Real Estate, um sich auf Ducktails zu konzentrieren, wie sich aber vor kurzem herausstellte, war das gar nicht wahr. _____________________________________________________________ Vor ziemlich genau einem Jahr besuchte uns Roger Sellers aka Bayonne vor seinem Auftritt im Neubad in unserem Studio: Der Monsieur hat nun ein neuer Song veröffentlicht. Bereits vor einem Jahr distanzierte sich Bayonne mit seinem Track Fallss leicht vom Experimentellen: Jetzt lässt er von seinen hunderten, übereinander geschichteten Loops ab und widmet sich dem Pop. Aber direkt. _____________________________________________________________ 2016 veröffentlichten die jungen Kanadier BADBADNOTGOOD ihr Album IV. Featurings gab es darauf unter anderem mit Grössen wie Mick Jenkins, Kaytranada oder dem Sänger der Band Future Islands, Samuel T. Herring, zu hören. Jetzt haben die Herren erneut mit ihm zusammengearbeitet und den Song I Don’t Know released: