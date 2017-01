Smoke ’em out Eine beinahe ausverkaufte Europatour und eine ausverkaufte Deluxe-edition von seinem neuen Album “Migration” hat Simon Green aka Bonobo zu verzeichnen. Sein sechstes Album zeugt wie erwartet von Grösse und beinhaltet Features bei denen der Funke mehr als springt. Zu Michael Milosh (Rhye), Nicole Miglis (Hundred Waters) und Nick Murphy (ehemals Chet Faker) gesellt sich auch Innov Gnawa, eine sechsköpfige Combo aus Marokko kommend, in Brooklyn NY lebend, welche noch eine Portion erfrischenden Maghreb auf “Migration” packen. Der Song “No Reason” mit den Vocals von Nick Murphy läuft schon seit einiger Zeit auf vielen guten und weniger guten Boxen, seit Kurzem gibt es auch ein Video zum Song. Am 20. Januar 2017 kommt das Debut von Surf Philosophies und die neue Scheibe von The Proper Ornaments, das freut die meisten. An dem Tag wird auch Donald Trump als neuer Präsident der USA vereidigt, das freut viele nicht. Coco Rosie haben zusammen mit der Sängerin ANOHNI einen Anti-Trump Protestsong gemacht, der ist nihct nur wegen der Message gut. Und ja, Coco Rosie sind an nem neuen Album dran. Die EP “Seeds of Sand” von Elder Island kam zwar schon Mitte November 16, mit der Single-Auskopplung des wohl besten Tracks “Bamboo” hat das Trio aus Bristol aber gewartet, umso schöner jetzt nochmal.