Partisan Records ist ein unabhängiges, von den Künstlern selsbtverwaltetes Label aus Brooklyn, New York mit Standort in London, UK und wurde 2007 gegründet. Unter dem Namen Partisan Records stehen Grössen wie Cigarettes After Sex, The Black Angels oder Tender. Ein Blick auf das Label zeigt Diversität und eine gute Auswahl an tollen Bands. “Bei Partisan werden die Stories gemacht, die später die anderen erzählen werden.”

TENDER haben nach 3 erfolgreichen EPs jetzt ihren ersten Langspieler Modern Addiction veröffentlicht. Modern Addiction kann tatsächlich süchtig machen. Unscheinbar im Hintergrund oder auch wie ein Brett aus ehrlichen Lyrics ballerts’ auf dich ein. Entweder du weinst oder du lachst, weil die Wahrheit gut tut. Ein Album über Liebe, die sich verflüchtet, die zusammenbricht, die wieder zusammenwächst und die nie mehr so wie am Anfang sein wird.

“The second half of the ‘ Nadir’ is about “loving someone in a different way,” Cullen says. “Because it isn’ t how it was in the beginning, doesn’ t mean it’s not real.””

Playlist:

21:57 Slowes: I Need You

21:52 Woods: Love Is Love

21:46 Gang of Youths: The Deepest Sighs, the Frankest Shadows

21:41 Gang of Youths: Let Me Down Easy

21:36 Gang of Youths: Atlas Drowned

21:30 Grandbrothers: Bloodflow

21:27 Girlpool: 123

21:27 Ulrika Spacek: Mimi Pretend

21:26 The Black Angels: I’d Rather Be Lonely

21:23 Faber: Züri

21:16 Slowdive: Falling Ashes

21:12 Baby In Vain: Low Life

21:10 Baby In Vain: To Heaven and Back

21:09 First Hate: The One

21:09 Lust For Youth: Stardom

21:02 Eagulls: Nerve Endings

20:56 Cigarettes After Sex: Affection

20:52 TENDER: Illuminate

20:48 Tender: Hypnotised

20:45 Tender: Powder

20:41 Tender: Crawl

20:37 Tender: Nadir

20:33 Rationale: Fuel to the Fire

20:29 King Krule: Dum Surfer

20:23 Mount Kimbie: Made To Stray

20:19 Mount Kimbie: Blue Train Lines (feat. King Krule)

20:14 Mount Kimbie: Delta

